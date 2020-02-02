Человек в противогазе напугал пассажиров самолета в США

Рейс American Airlines из Далласа в Хьюстон задержали на час из-за пассажира в противогазе. Путешественник вызвал панику в салоне, снять защитную маску он отказался.

Фото необычного пассажира опубликовал в Twitter один из очевидцев, Джозеф Сэй. Он же сообщил подробности инцидента. Все произошло утром 30 января. Самолет направлялся из Далласа на северо-западе американского штата Техас в крупнейший город региона Хьюстон.

Пассажир в противогазе отказывался снимать маску. Остальным пришлось ждать, пока мужчину не выпроводили.

Сэй вначале подумал, что незнакомец надел противогаз из-за вспышки новой вирусной инфекции в Китае. Но потом он заметил, что на противогазе не было фильтра, сообщил телеканал ABC13.

По словам очевидца, люди беспокоились, что мужчина что-то пронес на борт и надел противогаз для маскировки.

Пассажира все-таки посадили на следующий рейс. При этом противогаз ему пришлось снять.