«Человек пытается выжить». Белорусский политолог объяснил, почему Лукашенко резко переменился к России

В понедельник Владимир Путин в телефонном разговоре договорился с Александром Лукашенко о поставке российской вакцины в Белоруссию. После появились новости о том, что Белоруссия закупит у России военную технику. При этом до президентских выборов Лукашенко немало наседал на Россию. Политолог Валерий Карбалевич рассказал «360», почему Лукашенко так поменял отношение к нашей стране.

Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса. Тем не менее политолог считает, что ничего беспрецедентного в решении Лукашенко он не видит.

То, что Белоруссия будет что-то закупать у России — это нормальное явление Валерий Карбалевич белорусский политолог.

По его словам, белорусский лидер хочет заручиться поддержкой России, что он уже и сделал. В свою очередь, Россия поддержала Лукашенко в конфликте с народом и поменяла политику по отношению к Белоруссии.

Политолог уверен, что Лукашенко будет и дальше делать шаги, которые подтолкнут Россию к продолжению линии поддержки. Потому что для Александра Лукашенко важна моральная помощь России.

Однако Карбалевич не считает переменчивость в поведении Лукашенко касательно России запланированной. Сначала Лукашенко говорил о России негативно, но потом поменял свою позицию. «Это было спонтанно, эта была реакция на ситуацию. Да, сначала он действительно объявил врагом Россию, которая хочет поглотить Белоруссию, потом по мере развития революционных процессов в Белоруссии он понял, что Россия — его союзник, а враг совсем с другой стороны», — рассказал политолог.

Риторика белорусского лидера радикально поменялась, теперь по его мнению, цветную революцию организовывает Запад.

Человек (Александр Лукашенко — прим. ред) пытается выжить, поэтому переобувается в воздухе Валерий Карбалевич.

Эксперт отметил, что переменчивое поведение свойственно для Александра Лукашенко.