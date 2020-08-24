«Человек пытается выжить». Белорусский политолог объяснил, почему Лукашенко резко переменился к России
Белоруссия станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса. Тем не менее политолог считает, что ничего беспрецедентного в решении Лукашенко он не видит.
То, что Белоруссия будет что-то закупать у России — это нормальное явлениеВалерий Карбалевичбелорусский политолог.
По его словам, белорусский лидер хочет заручиться поддержкой России, что он уже и сделал. В свою очередь, Россия поддержала Лукашенко в конфликте с народом и поменяла политику по отношению к Белоруссии.
Политолог уверен, что Лукашенко будет и дальше делать шаги, которые подтолкнут Россию к продолжению линии поддержки. Потому что для Александра Лукашенко важна моральная помощь России.
Однако Карбалевич не считает переменчивость в поведении Лукашенко касательно России запланированной. Сначала Лукашенко говорил о России негативно, но потом поменял свою позицию. «Это было спонтанно, эта была реакция на ситуацию. Да, сначала он действительно объявил врагом Россию, которая хочет поглотить Белоруссию, потом по мере развития революционных процессов в Белоруссии он понял, что Россия — его союзник, а враг совсем с другой стороны», — рассказал политолог.
Риторика белорусского лидера радикально поменялась, теперь по его мнению, цветную революцию организовывает Запад.
Человек (Александр Лукашенко — прим. ред) пытается выжить, поэтому переобувается в воздухеВалерий Карбалевич.
Эксперт отметил, что переменчивое поведение свойственно для Александра Лукашенко.