«Человек правду говорит». Соколов из «Уральских пельменей» поддержал схиигумена Сергия

Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов объяснил свой визит в Среднеуральский женский монастырь тем, что входит в число «духовных чад» схиигумена Сергия. Новости о захвате монастыря он назвал бредом.

«Ну какой захват? Бред какой-то говорят. Человек сказал правду. Его за это погнали из монастыря, а он его настоятель и строитель. На пустом месте строил его с помощью народа», — сказал Дмитрий Соколов в беседе с Газетой.ru.

Соколов также ответил Ивану Урганту, который пошутил в шоу, что участнику «Уральских пельменей» теперь могут грозить санкции.

Санкции на что? На то, что я в монастыре нахожусь? Я тоже являюсь духовным чадом батюшки. Странно, что Ваня мне не позвонил. Он не позвонил и ничего у меня не спросил Дмитрий Соколов.

Схиигумен Сергий, несмотря на предписание Русской православной церковью, остался в Среднеуральском женском монастыре и фактически отстранил настоятельницу. По сообщениям СМИ, на входе в монастырь дежурят казаки, которые пускают внутрь только определенных людей.

Сам схиигумен сказал, что он находится в окружении «духовных чад». Известно, что, кроме Соколова, к Сергию приезжал хоккеист Павел Дацюк.