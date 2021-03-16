Человек погиб при пожаре в Коврове

Во Владимирской области произошел пожар, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Пламя вспыхнуло в Коврове в одном из частным домов на Советской улице. Огонь охватил площадь в три «квадрата». Несмотря на столь маленькую площадь возник сильный дым. По предварительной информации, из-за него мужчина и погиб. Уточняется, что к тушению пожара привлекли 11 спасателей и две единицы спецтехники.