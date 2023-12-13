Общество 13 декабря 2023, 16:00 «Человек огромной культуры». Скончался гендиректор РНБ Владимир Гронский Гендиректор Российской национальной библиотеки Гронский умер на 71-м году жизни Zamir Usmanov/Global Look Press

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Генеральный директор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский ушел из жизни в 70 лет. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе РНБ.

«Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Гронский», — передали в РНБ.

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Владимир Гронский — российский журналист, медиаменеджер, руководитель учреждений культуры. Он возглавлял библиотеку два года, за это время он стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов. Коллеги запомнили его как интеллигентного и душевного, обаятельного и искреннего человека.

«Он был человеком огромной культуры», — отметили в библиотеке.

Гронский родился в Кронштадте. Он окончил факультет журналистики, работал в комитете молодежных организаций, потом корреспондентом, а затем стал заведующим «Ленинградской правды». Он был одним из основателей газеты «Невское время» и главредом «Вечернего Петербурга».

Генеральным директором Российской национальной библиотеки его назначили 21 января 2021 года. На данном посту он сменил Александра Вершинина, возглавлявшего библиотеку с августа 2018 года. Гронский намеревался проделать огромную работу по развитию интеллектуального и просветительского центра.