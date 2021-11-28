Определены победители проекта «Человек идущий»

Объявлены победители чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». В течение месяца участники преодолели суммарную дистанцию в девять миллионов километров. Такая цифра стала рекордной.

Всего в соревновании приняли участие более 65 тысяч человек из 700 городов. Об этом сообщил президент «Лиги здоровья нации», академик Лео Бакерия. В течение месяца участники проекта ходили, а система собирала данные с их шагомеров, добавляя цифры в командную копилку. По мнению организаторов чемпионата, именно такой формат — путь к реальному здоровью.

«Если мы говорим о двигательной активности для здоровья, то это конечно циклические движения, бег, лыжи, велосипед, плавание и, конечно, ходьба, потому что она самая комфортная и самая удобная для человека», — отметил вице-президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» Николай Кононов.

Команды группировали по пяти номинациям: корпоративные, городские, команды пенсионеров, ЗОЖовцы и представители учебных заведений. Лучшие показатели оказались у пенсионеров из Коломны. Они смогли пройти 771 тысячу шагов.

В связи с огромной географией проекта представителей команд не было, они наблюдали за объявлением результатов онлайн из дома в рамках. Следующий этап — рассылка медалей и кубков по городам и старт подготовки к следующему чемпионату. Проект пользуется большой популярностью, так как здоровье важно для всех не зависимо от возраста и места проживания.

«Ведь великий Амосов сказал. „Врач лечит болезни, а здоровье надо добывать самому“, вот я уверен, что если человек почувствует силы желание он будет здоров и к этому все предпосылки есть», — подчеркнул Кононов.

В 2021 году все участники сделали 12,4 миллиарда шагов, то есть прошли девять миллионов километров.