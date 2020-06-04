«Человек хочет посмотреть на других и себя показать». Агаларов не увидел причин для исчезновения ТЦ после пандемии

Онлайн-продажи могут увеличить обороты, но полностью торговые центры не исчезнут. Об этом в интервью «360» сказал президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов.

Во время пандемии в пять московских магазинов «Твой дом» приходили по 40 тысяч человек в день. По его мнению, интернет-магазин технически не сможет развезти такое количество сложно комбинированных товаров и будет упираться в потолок.

«Человек — существо общественное. Зачем вам одежда, если вы никуда не ходите и заказываете все в Сети? Можно купить халат и сидеть в нем дома. Не посещать парикмахерскую, не покупать украшения. Все теряет смысл. Человек хочет посмотреть на других и показать себя», — отметил Агаларов.

По его оценкам, интернет-торговля может прибавить 5%, но не больше. Ведь для людей в том числе важен и процесс покупок. Агаларов привел в пример себя — ему нравится, когда еду готовят рядом и подают с пылу с жару.

«Привезенная еда в коробке… Так мы превратимся в бройлерных куриц, которых заперли в клетке и кормят коробками», — заметил Агаларов.

В то же время бизнесмен допустил, что пандемия изменит отношение людей к покупкам, поменяет их вкусы, от чего-то заставит отказаться.

Полное интервью с Аразом Агаларовым будет доступно на YouTube-канале «360» в 11:00 5 июня. Также смотрите его в эфире телеканалов «360» и «360. Новости» в 17:25 5 июня.