«Человек гениальный, но низкой пробы». Пашаев рассказал о деле о мошенничестве, по которому проходит свидетелем

Эльман Пашаев, проходящий по делу о мошенничестве, заявил, что предприниматель Анзор Псуноков хочет ему отомстить. Обе стороны давали сегодня показания.

Эльман Пашаев рассказал «360», что пока все проходит в рамках закона, стороны дают показания. Адвокат Ефремова немного раскрыл подробности дела, рассматриваемого в арбатском ОВД. Во время дачи показаний, Пашаев заметил, что Анзор Псуноков читает заранее подготовленный текст с листка: «Обычно, когда человек страдает, он рассказывает как было, а не читает».

Пашев уверен, что дело предназначалось в качестве мести Псунокова. Ведь, по словам адвоката, он лично сделал так, чтобы родных Псунокова привлекли за мошенничество. Пашаев считает, что из-за деятельности Псуноковых пострадали много людей.

Я понимаю, конечно, обида Эльман Пашаев

Также Пашаев дал оценку поведению Псунокову в рамках данного дела: «Ни один нормальный и уважающий себя мужчина не сделает свою жену расходным материалом. Не пустит вперед, чтобы кидали налево и направо». При этом добавил, что Анзор Псуноков «человек гениальный, только низкой пробы».

В ходе беседы, Пашаев отметил, что позиции по делу у него нет, есть только доказательства. А вот у Псунокова с доказательствами похуже, считает юрист. За этот период Псуноков несколько раз менял сумму ущерба и место передачи денег.