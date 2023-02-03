Эксклюзив 03 февраля 2023, 01:54 «Человечество перестанет воспроизводиться». Новым вызовом для русских назвали сохранение собственного существования Демограф Крупнов: через 10 лет человечество перестанет воспроизводиться

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Человечество перестанет воспроизводиться уже через 10 лет. В связи с этим, новым вызовом для русских станет сохранение собственного существования, заявил в интервью «360» председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

«Через 10 лет, условно в 2033 году, человечество в целом, если взять его как единую среду, перестанет воспроизводиться», — сказал он.

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Как уточнил Крупнов, рубеж является примерным, но условная семья к этому времени станет меньше.

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«Человечество перестанет воспроизводиться, как мы перестали в 1964 году. Потом мы дружно сдавали свои демографические позиции. Сейчас у нас полуторадетная семья — это прямой путь к уполовиниванию к концу столетия. На этом, по идее, история русских должна закончиться», — заявил демограф.

При этом он добавил, что, с его точки зрения, это невозможно и такого не будет. Но русским нужно приложить сверхусилия, если они хотят остаться в истории. Крупнов заключил, что сейчас главный вызов для русских — перейти от семьи с одним-двумя детьми к семье с двумя-тремя.