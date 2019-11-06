Человеческие останки обнаружили под сгоревшим храмом в Курганской области

По словам законодателя, во время восстановительных работ под храмом нашли человеческие останки. Оказалось, что они принадлежат меценатам и благотворителям, которые когда-то радели за церковь и пожелали быть захороненными под ней.

«Музей будет или склеп рядом с храмом, куда все поместят», — предположил парламентарий.

По данным информагентства, на восстановление храма пожертвовали уже свыше 11 миллионов рублей. Кроме денег предлагаются строительные материалы, а также специальная техника.