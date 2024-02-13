Общество 13 февраля 2024, 17:43 Человеческие останки нашли в жилом доме в центре Москвы Человеческие кости нашли под полом во время ремонта в квартире в центре Москвы Фото: Telegram-канал «Прокуратура Москвы» / Соцсети

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Останки человеческого скелета нашли в квартире жилого дома в центре Москвы во время ремонта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, принадлежащие человеку останки нашли при проведении работ по демонтажу пола в квартире жилого дома на улице Макаренко. В ближайшее время по обнаруженным костям проведут судебно-медицинскую экспертизу.

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«Басманная межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту», — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что россиянка три года спала с мумией своего мужа. Тело мужчины случайно обнаружил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних, который пришел проверить условия жизни детей.