Человеческие останки начала прошлого века нашли в Приморье

Строители нашли захоронение человеческих останков дореволюционного периода или времен Великой Отечественной войны на территории автобазы в Приморье. Об этом сообщило поисковое объединение «АвиаПоиск».

«В Надеждинском районе… во время земляных строительных работ на территории автобазы были обнаружены человеческие останки», — сказано в сообщении «АвиаПоиска» в Instagram.

На человеческие останки наткнулся экскаватор.

Поисковики приехали на место по приглашению жительницы Раздольненского сельского поселения Ирины Кожедуб. Туда же прибыли и следователи. Они забрали костные фрагменты на экспертизу.

В раскопах также нашли остатки гробов. Один из скелетов в гробу имел следы ударного воздействия, нижняя часть черепа, часть позвоночника, некоторые ребра, кости таза отсутствовали.

Поисковики предположили, что человек оказался под ударной волной. На собранных в отвалах костных останках были зафиксированы множественные трещины, осколы и следы переломов.

«На сегодняшний день обнаружены и эксгумированы человеческие останки из четырех импровизированных гробов… Это грубо сколоченные узкие деревянные ящики в форме корыта. У них нет классического расширения в головной части, плоская крышка была только на двух из них. И полноценное человеческое тело не поместилось бы сюда», — заявили в «Авиапоиске».

Почти полный «набор» костей имел только один скелет. Никаких опознавательных предметов рядом с ним активисты не нашли, кроме загнутого крючка и пуговицы из мягкого материала.

Поисковики пришли к выводу, что останки принадлежат или жертвам какого-то чрезвычайного происшествия дореволюционного периода, Гражданской войны или времен ВОВ. Также речь может идти о замученных пытками партизанах и местных жителях или жертвах работ на китайском предприятии 1990-х годов. Сейчас все версии проверяются.