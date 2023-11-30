Общество 30 ноября 2023, 14:20 Человеческие кости нашли на берегу Байкала

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Человеческие кости обнаружили на берегу Байкала после размыва земли на кладбище у озера. Об этом сообщили на сайте телеканала «Звезда».

В прошлом году на Байкале в поселке Большое Голоустное подмыло берег. Вода сильно поднялась, земля начала оползать, в результате чего стали видны череп, ребра и другие кости.

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Никаких признаков того, что в непосредственной близости от Свято-Никольской церкви были захоронения, нет. Сейчас эта территория ограждена специальной лентой для дальнейших работ специалистов.