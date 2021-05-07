Человеческие кости и черепа нашли на стройке в Ленинградской области

Человеческие кости и черепа нашли во время стройки во Всеволожском районе Ленинградской области. Их обнаружили при работах на предназначенном для частного строительства участке в деревне Тавры. Предположительно, это останки погибших во времена Великой Отечественной войны.

Об этом сообщил Пятый канал. Издание уточнило, что останки обнаружили 6 мая.

В Ленинградской области такие находки случаются довольно часто, поскольку в военные годы там шли ожесточенные сражения. Однако точно установить, сколько времени кости и черепа пролежали в земле, смогут только эксперты.

Следственный отдел по городу Всеволожску Следственного комитета РФ по Ленинградской области начал проверку по факту находки останков. В ее рамках проведу судебно-медицинскую экспертизу, которая установит пол и возраст людей, а также причины их гибели.

Известно, что в этом районе нет никаких кладбищ — ближайшее расположено в нескольких километрах. По предварительным данным, кости принадлежат 10 людям.