Челлендж по подаче документов в федеральный реестр запустила ямальская молодежь

Участниками челленджа по подаче документов в федеральный реестр коренных малочисленных народов РФ стали члены молодежного отделения Ассоциации «Ямал — потомкам!» и общественники Совета коренных малочисленных народов Севера. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

По данным информагентства, ЯНАО стал пилотной площадкой по оформлению документов для реестра коренных народов. Для того, чтобы стать участником челленджа, необходимо подать документы и выложить в соцсетях снимок с хэштегами #списоккоренныхямал и #списоккоренных.

Подав заявление, мы показываем, что готовы продолжать, поддерживать и сохранять традиционные ценности», — подчеркнула председатель молодежного отделения Некоча Окотэтто.