Челлендж Галустяна #меняйсядома подхватили российские звезды
Российский юморист Михаил Галустян, как и многие россияне находящийся в режиме самоизоляции, запустил на своей странице в Instagram челлендж под хэштегом #меняйсядома. Он показал, как это можно сделать и передал эстафету своим друзьям.
Михаил Галустян сбрил бороду и усы, выложив видео процесса.
Источник: Instagram
На его вызов ответил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Источник: Instagram
Он «осалил» Андрея Ширмана, больше известного как DJ Smash. Музыкант не подкачал, и ответил на вызов.
Источник: Instagram
Он также пригласил в челлендж своих друзей Тимоти и Артура Пирожкова, а также всех, кто захочет. Друзья диджея пока не ответили на вызов.