    10 апреля 2020, 23:40

    Челлендж Галустяна #меняйсядома подхватили российские звезды

    Анастасия Кукова

    Российский юморист Михаил Галустян, как и многие россияне находящийся в режиме самоизоляции, запустил на своей странице в Instagram челлендж под хэштегом #меняйсядома. Он показал, как это можно сделать и передал эстафету своим друзьям.
    Челлендж Галустяна #меняйсядома подхватили российские звезды

    Михаил Галустян сбрил бороду и усы, выложив видео процесса.

    Источник: Instagram

    На его вызов ответил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

    Источник: Instagram

    Он «осалил» Андрея Ширмана, больше известного как DJ Smash. Музыкант не подкачал, и ответил на вызов.

    Источник: Instagram

    Он также пригласил в челлендж своих друзей Тимоти и Артура Пирожкова, а также всех, кто захочет. Друзья диджея пока не ответили на вызов.