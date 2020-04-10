Челлендж Галустяна #меняйсядома подхватили российские звезды

Михаил Галустян сбрил бороду и усы, выложив видео процесса.

Источник: Instagram

На его вызов ответил российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Источник: Instagram

Он «осалил» Андрея Ширмана, больше известного как DJ Smash. Музыкант не подкачал, и ответил на вызов.

Источник: Instagram

Он также пригласил в челлендж своих друзей Тимоти и Артура Пирожкова, а также всех, кто захочет. Друзья диджея пока не ответили на вызов.