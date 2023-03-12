Общество 12 марта 2023, 12:48 Челябинцы пожаловались на женщину в камуфляже, разносившую по домам цветы в черной бумаге Жители Челябинска пожаловались на «женщину с Украины», угрожавшую людям расправой

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Жители микрорайона Парковый в Челябинске пожаловались на женщину в камуфляжной форме и балаклаве, которая разносила по квартирам цветы в черной бумаге. По информации издания 74.ru, она призналась, что приехала из Украины и угрожала «перестрелять ноги» жильцам домов.

Непрошенная гостья появилась на Краснопольском проспекте. Она бросила в квартиру одной из жительниц два цветка в черной бумаге и убежала. Внизу жильцы окружили ее — женщина несла очередной «подарок» в черной коробке, перевязанной синей лентой. «Курьер» не смогла объяснить, кому предназначена посылка и кто ее заказывал.

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Взволнованные челябинцы вызвали полицию, но доставщица успела сбежать.

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«Она убежала в дом № 19б, там на общем балконе кричала угрозы, что она с Украины и перестреляет всем ноги. Ей удалось убежать, полиция проверила все этажи», — рассказал один из очевидцев.

В местной отделении МВД подтвердили, что такой вызов поступал. Правоохранители разбираются в ситуации.

Телеведущая Дана Борисова пожаловалась на женщину из Украины, которая бросила в нее тарелку во время отдыха в Таиланде. По словам потерпевшей, оппонентку смутила русская речь, сообщило издание Utro.ru.

Ранее правительство Липецкой области призвало местных жителей не принимать посылки и конверты от неизвестных отправителей. До этого липчане получили отправления с предметами, похожими на боеприпасы.