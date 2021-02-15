Челябинцев предупредили об аномальных холодах на этой неделе

Аномальные холода придут в Челябинск на текущей неделе. Среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы примерно на семь градусов, написал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сотрудники ведомства предупредили, что из-за погоды повысилась опасность возникновения чрезвычайных ситуаций. Речь идет об авариях на объектах и линиях энергосистем, а также отключениях электричества в домах.

Также есть риск повреждения слабо укрепленных конструкций и деревьев. Может увеличиться число дорожных аварий, велика вероятность образования пробок на федеральных трассах.