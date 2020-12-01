Челябинцев предупредили о 33-градусных морозах на Новый год

«В Челябинской области на 26 и 31 декабря дневные температуры составят около 28-30 градусов мороза, ночные достигнут 33 градусов мороза», — процитировал сообщение метеорологов сайт URA.ru.

Специалисты рассказали, что в середине декабря жителей Челябинской области ожидают обильные снегопады. Отмечается, что более конкретный прогноз будет известен позже.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что московская новогодняя ночь будет снежной. К 31 декабря сугробы могут достичь 13 сантиметров, а температура составит шесть градусов мороза.