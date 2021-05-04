Челябинцам спрогнозировали жаркие дни

Жаркая и ветреная погода установится в ближайшие два дня в Челябинской области. Температура воздуха по региону к 5 мая может прогреться до 28 градусов, в административном центре будет чуть менее горячо: в районе 25 градусов тепла, сообщили Ura.ru.

«4 и 5 мая на территории Челябинской области ожидается до 28 градусов. Ветер усилится и к 5 мая его порывы достигнут 18 метров в секунду», — прогнозируют синоптики Gismeteo.

Отмечается, что ветер должен быть южным, переходящим в западный. Помимо этого, 5 мая обещают незначительный дождь, который станет единственными осадками вплоть до 13 мая.



Также в регионе остается высоким риск возникновения пожара.