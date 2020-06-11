Челябинцам разрешили ходить в лес на пикники

«Особый противопожарный режим снят с 11 июня 2020 года в соответствии с постановлением губернатора Челябинской области № 261-П от 10.06.2020 года», — говорится в сообщении ведомства.

Жителям Челябинской области разрешены пикники и поездки в лес.

«Можно в лес и на шашлыки! Но: не пренебрегайте правилами безопасности! Телефон спасателей — „101“ и „112“», — напомнили в ГУ МЧС.

Вход и въезд в леса, разведение костров были запрещены с 1 мая по решению областного правительства на Южном Урале. Нарушителям грозил штраф до четырех тысяч рублей, должностным лицам — до 30 тысяч, а юридическим — до 400 тысяч рублей.