Челябинца осудят за кражу канализационных люков

В Челябинске перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в краже канализационных люков. Об этом сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на региональную прокуратуру.

В ведомстве рассказали, что в сентябре этого года обвиняемый вместе со своим знакомым похитил два канализационных люка, которые принадлежали МУП «ПОВВ г. Челябинска». Нанесенный ущерб превысил 12 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении мужчины рассмотрит Центральный районный суд Челябинска.