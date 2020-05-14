Челябинского полицейского задержали за получение взятки

Об уголовном деле стало известно 13 мая. Тогда Челябинский областной суд отказался изменять меру пресечения с взятия под стражу на более мягкую.

«Обжалуя судебный акт, сторона защиты просила избрать в отношении обвиняемого меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Постановление Усть-Катавского городского суда оставлено без изменения», — рассказали в облсуде.

Гуськова уволили из полиции «по отрицательным мотивам».

Теперь уже бывшего полицейского задержали в конце апреля. Усть-Катавский городской суд 29 апреля отправил подозреваемого в СИЗО до 27 июня. Гуськова обвиняют в получении взятки.