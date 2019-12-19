Челябинского чиновника обсчитали в троллейбусе

Инцидент произошел в одном из троллейбусов в Челябинске. Игорь Маклаков заметил, что при пересадке с трамвая на троллейбус у него с карты списали деньги, хотя плата взиматься не должна, написала «Газета.ru».

«17 декабря вечером в трамвае маршрута № 7 оплатил проезд транспортной картой с часовой пересадкой (25 рублей). Через 27 минут пересел в троллейбус 19-го маршрута и снова оплатил проезд транспортной картой (0 рублей). Все вроде правильно: пересадка в течение часа — проезд бесплатный, но с карты почему-то списалось 20 рублей. Очень интересная система оплаты: на билете стоит стоимость проезда — 0 рублей, а с транспортной карты списано 20 рублей», — рассказал чиновник.

В городском управлении транспорта ситуацию прокомментировали. Там произошедшее назвали сбоем в системе.