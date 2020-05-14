Челябинского бывшего мэра могут отправить мести улицы

На данный момент экс-глава Кунашакского района отбывает срок в колонии строгого режима за получение взяток. Его задержали в апреле 2015 года.

Суд одобрил ходатайство Закирова. Ему смягчат наказание до исправительных работ. В том числе он может отправиться подметать улицы. Еще не известно, где именно будет отбывать дальнейшее наказание экс-глава — в исправительном центре Челябинска или в другом регионе. Закирову предстоит заниматься исправительными работами три года, восемь месяцев и 21 день.