Челябинского бывшего мэра могут отправить мести улицы
Вадим Закиров, бывший глава Кунашакского района Челябинской области, был осужден за взяточничество. Суд согласился заменить оставшейся срок заключения на более мягкий вид наказания. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
На данный момент экс-глава Кунашакского района отбывает срок в колонии строгого режима за получение взяток. Его задержали в апреле 2015 года.
Суд одобрил ходатайство Закирова. Ему смягчат наказание до исправительных работ. В том числе он может отправиться подметать улицы. Еще не известно, где именно будет отбывать дальнейшее наказание экс-глава — в исправительном центре Челябинска или в другом регионе. Закирову предстоит заниматься исправительными работами три года, восемь месяцев и 21 день.