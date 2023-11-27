27 ноября 2023, 17:15
Челябинский завод «Втор-ком» переработает пластик в ткани
Челябинский завод «Втор-ком» сделает ткани из пластиковых отходов. Предприятие планирует перерабатывать до шести тысяч тонн вторсырья за год, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального минпрома.
По данным ведомства, полученный продукт превращается в сырье для производства нетканых материалов. Он востребован в легкой и мебельной промышленности при изготовлении утеплителей и наполнителей.
Реклама
Отмечается, что региональный грант вернет заводу 20 миллионов рублей, потраченных на покупку оборудования и техники.
Заводы
Реклама
Реклама