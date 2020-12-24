Челябинский ученый назвал упавший в Китае метеорит «шикарным»

Упавший в Китае метеорит восхитил челябинского ученого Сергея Замоздру. Он назвал его «шикарным» из-за долгой видимости — вспышка в атмосфере длилась 29 секунд.

«Это шикарный суперболид. Очень длительный: около 29 секунд. Видимо, вошел почти по касательной: наклон траектории к горизонтали меньше 10 градусов», — пояснил РИА «Новости» собеседник.

Кандидат физико-математических наук Замоздра работает на кафедре теоретической физики Челябинского государственного университета. Он изучал падение метеорита в Челябинской области 15 февраля 2013 года. Самый большой фрагмент упал в озеро Чебаркуль. Его вес составляет более 600 килограммов. Этот кусок метеорита хранится в Челябинске, в государственном историческом музее «Южный Урал», под специальным куполом. Увидеть его может любой желающий.

23 декабря сейсмологический центр Китая зафиксировал падение объекта, похожего на метеорит, в уезде Юйшу провинции Цинхай. Вспышка в небе попала в объектив видеокамеры. Никаких подробностей об этом событии пока нет.