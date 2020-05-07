Челябинский ТЦ выложил фото Гитлера в проекте «Имена героев». Автору шутки грозит полиция

Челябинский торговый центр опубликовал в соцсетях фотографию Адольфа Гитлера с рассказом о подвиге во время войны. SММ-специалиста уволят.

Торгово-развлекательный комплекс «Космос» в Челябинске по ошибке опубликовал фото молодого Гитлера в рамках проекта «Имена героев». В описании значилось, что это Владимир Сумин. «Ветеран» якобы отправился на фронт в 1942 году, а погиб в 1945-м.

Представители ТРК рассказали, что организовали специальную акцию в честь Дня Победы. Все желающие могли прислать историю воинского подвига родственника-ветерана с фотографией. Эти истории вывешиваются в соцсетях и транслируются на большом экране «Космоса».

«Мы не ожидали такой шутки, обращали больше внимания на текст — текст пришел, мы его редактировали, готовили к посту и вчера опубликовали. После появившихся комментариев к нему пост удалили. Нам очень жаль из-за случившегося», — сказал РИА «Новости» руководитель отдела рекламы ТРК Ильдар Ярулин.

Ярулин добавил, что у них есть электронная почта автора этой шутки, и они могут написать на него заявление в полицию.

Он также сообщил, что специалистам по соцсетям сделали выговор, их лишат премий, а в дальнейшем могут и уволить. Новые истории теперь будут проверять более тщательно.