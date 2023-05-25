25 мая 2023, 17:12
Челябинский тракторный завод побил рекорд СССР по выпуску танковых двигателей
Челябинский тракторный завод побил советский рекорд по выпуску танковых двигателей на 12%
Челябинский тракторный завод увеличил выпуск танковых дизельных двигателей и тем самым смог побить рекорд со времен Советского Союза. Об этом сообщили в Telegram-канале Уралвагонзавода, в который входит ЧТЗ.
Наращивание объемов выпуска деталей произошло благодаря грамотной организации производства утончили в публикации. Директор по особым поручениям АО «Концерн „Уралвагонзавод“» Игорь Мешков отметил, что на заводе регулярно проводит техническое обновление и модернизация производства. За последний год предприятие увеличило численность коллектива на 30%.
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«По итогам работы первого квартала текущего года объем ежемесячно выпускаемых модернизированных дизельных двигателей превысил на 12% показатели СССР периода холодной войны», — рассказал он.
По словам Мешкова, подобного показателя завод добился впервые за новейшую историю ЧТЗ. Рекорд — заслуга трудового коллектива, который круглосуточно работает для выполнения задач спецоперации, подчеркнули в публикации.
В следующий четверг, 1 июня, завод отметил 90-летний юбилей завода. Специалисты предприятия встретят праздник на работе. К середине первого летнего месяца на Ижевском механическом заводе соберут первую партию девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав». Если контрольные испытания пройдут успешно, начнется их серийное производство.
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