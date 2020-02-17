Челябинский омбудсмен ушел в отставку спустя почти три месяца
Антон Шарпилов, уполномоченный по правам человека в Челябинской области, ушел в отставку. На своей должности он не проработал и трех месяцев. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети, пишет ИА Ura.ru.
Он написал в посте, что у него нет желания давать повод усомниться в моей честности и чести, я не хочу, чтобы моя сугубо личная история и грамотная манипуляция действиями моей бывшей супруги портили рейтинг Челябинской области.
Экс-супруга испортила карьеру омбудсмена. Она сообщила, что Шарпилов забрал у нее детей и не дает им общаться. После такого заявления общественники начали собирать подписи за его отставку.