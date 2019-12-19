    19 декабря 2019, 15:51

    Челябинский музей назвал еще одну причину поднятия купола над метеоритом

    Нина Петлинова

    Предполагаемой причиной, которая 14 декабря вызвала самопроизвольное поднятие купола над челябинским метеоритом, могли стать радиоволны. Существует небольшая вероятность того, что частота случайного сигнала совпала с той, которую испускает пульт управления витриной.

    Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил РИА «Новости» директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.

    Он отметил, что причина должна быть понятна и объяснима — либо техническая, либо электронная. Еще одним вариантом самопроизвольного поднятия купола, по его словам, могли стать радиосигналы.

    В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за шесть лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до этого. Конечно, это возможность — миллиардная и больше, но теоретически такое возможно

    Владимир Богдановский.

    Ранее он объяснил, что купол управляется с помощью специального пульта. Для того, чтобы изменить положение верхней части витрины, нужно занять определенную линию на расстоянии, которое не превышало бы два метра, а затем направить пульт в специальное окошко.

    Богдановский уточнил, что откуда-то в зале мог исходить сигнал, который аналогичен радиоволнам, испускаемым пультом управления.

    Он также отметил, что самозапуск механизмов подъема купола исключен, а никаких скачков напряжения в тот день не наблюдали. Не было и внешнего механического воздействия — например, землетрясения — которое могло бы стать причиной движения. Богдановский также подчеркнул, что механизм не сломался и работает исправно.