Челябинский музей назвал еще одну причину поднятия купола над метеоритом
Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил РИА «Новости» директор исторического музея Южного Урала в Челябинске Владимир Богдановский.
Он отметил, что причина должна быть понятна и объяснима — либо техническая, либо электронная. Еще одним вариантом самопроизвольного поднятия купола, по его словам, могли стать радиосигналы.
В качестве фантастической версии я допускаю такую: вокруг нас сейчас много радиосигналов и, допустим, впервые за шесть лет такой сигнал совпал с тем сигналом, который исходит от пульта. И это был сильный сигнал, раз дошло до этого. Конечно, это возможность — миллиардная и больше, но теоретически такое возможноВладимир Богдановский.
Ранее он объяснил, что купол управляется с помощью специального пульта. Для того, чтобы изменить положение верхней части витрины, нужно занять определенную линию на расстоянии, которое не превышало бы два метра, а затем направить пульт в специальное окошко.
Богдановский уточнил, что откуда-то в зале мог исходить сигнал, который аналогичен радиоволнам, испускаемым пультом управления.
Он также отметил, что самозапуск механизмов подъема купола исключен, а никаких скачков напряжения в тот день не наблюдали. Не было и внешнего механического воздействия — например, землетрясения — которое могло бы стать причиной движения. Богдановский также подчеркнул, что механизм не сломался и работает исправно.