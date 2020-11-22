Челябинский Минздрав назвал ожидаемым «нюансом» потоп в новой ковидной больнице

Пациенты новой больницы в Челябинске пожаловались на воду в коридорах и палатах. В Минздраве региона заявили, что ждали подобных «нюансов», потому что здание недавно построили.

Новая больница для лечения людей с коронавирусом открылась в Челябинске лишь десять дней назад. Туда уже положили первых пациентов, которые обратились в СМИ с жалобами: с утра 22 ноября палаты и коридоры медицинского учреждения подтопило.

«Мы сидим, как птички, на кроватях, ни в туалет, никуда. Вода очень сильно идет из-под пола», — пояснила одна из пациенток больницы. Ее слова приводит издание Znak.com.

Представители местного Минздрава заявили, что были готовы к таким происшествиям. Там заверили, что потоп уже почти ликвидирован.

«Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно», — рассказала изданию «Подъем» пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

По ее словам, больница работает в обычном режиме. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.