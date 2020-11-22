Челябинский Минздрав назвал ожидаемым «нюансом» потоп в новой ковидной больнице
Новая больница для лечения людей с коронавирусом открылась в Челябинске лишь десять дней назад. Туда уже положили первых пациентов, которые обратились в СМИ с жалобами: с утра 22 ноября палаты и коридоры медицинского учреждения подтопило.
«Мы сидим, как птички, на кроватях, ни в туалет, никуда. Вода очень сильно идет из-под пола», — пояснила одна из пациенток больницы. Ее слова приводит издание Znak.com.
Представители местного Минздрава заявили, что были готовы к таким происшествиям. Там заверили, что потоп уже почти ликвидирован.
«Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно», — рассказала изданию «Подъем» пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.
По ее словам, больница работает в обычном режиме. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.