facebook_pixel
    22 ноября 2020, 12:38

    Челябинский Минздрав назвал ожидаемым «нюансом» потоп в новой ковидной больнице

    Ксения Басырова

    Пациенты новой больницы в Челябинске пожаловались на воду в коридорах и палатах. В Минздраве региона заявили, что ждали подобных «нюансов», потому что здание недавно построили.

    Новая больница для лечения людей с коронавирусом открылась в Челябинске лишь десять дней назад. Туда уже положили первых пациентов, которые обратились в СМИ с жалобами: с утра 22 ноября палаты и коридоры медицинского учреждения подтопило.

    «Мы сидим, как птички, на кроватях, ни в туалет, никуда. Вода очень сильно идет из-под пола», — пояснила одна из пациенток больницы. Ее слова приводит издание Znak.com.

    Представители местного Минздрава заявили, что были готовы к таким происшествиям. Там заверили, что потоп уже почти ликвидирован.

    «Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно», — рассказала изданию «Подъем» пресс-секретарь ведомства Марина Сергеева.

    По ее словам, больница работает в обычном режиме. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.