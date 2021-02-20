Челябинский кузнец отчитал мажоров за неуважение к работягам и получил мощную поддержку

Кузнец из Челябинска Иван Высочанский выложил на своей странице в Instagram видео, в котором пристыдил молодежь за пренебрежение к людям рабочих профессий. Спокойным, но уверенным тоном он разложил все по полочкам и объяснил мажорам, что своей свободой и беззаботностью они обязаны простым работягам. Подписчики дружно поддержали кузнеца и заявили, что кто-то давно должен был это сказать.

Высочанский признался, что решил записать это обращение, потому что «накипело». Он рассказал, что записывает и выкладывает в Сеть юмористические ролики о семье и работе. По его словам, под последними часто оставляют комментарии, «приравнивающие рабочий класс к нищебродам». Некоторые гости на его страницах в соцсетях уверены, что «рабочие люди не имеют цели в жизни».

«Пока работают заводы, пока на них трудятся токари, кузнецы, слесари и другие специалисты, пока жива металлургическая промышленность, вы, имеющие иные цели в жизни, можете спасть спокойно. Потому что делаются танки, куются коленвалы для подводных лодок, и российское вооружение не стоит на месте. И пока есть рабочий класс, вы можете становиться блогерами, идти к своим собственным целям в жизни», — заявил Высочанский.

Подписчики залайкали это видео и похвалили мужчину за искренность и правду.

«Не работяга я, но подписываюсь под вашим каждым словом! С большим уважением, спасибо за ваш труд!» — написал Дмитрий Рогачевский.

«Поддерживаю. Многие „цели“ рухнут, достаточно лишь не подать электричество в дома, воду в краны, не вывести мусор и не привести еду, и многих порвет от ужаса что всего этого нет… Зажрались», — оставил свой комментарий под роликом пользователь с ником spilosmai.

Люди призвали Ивана не обращать внимание на хейтеров, попросили побольше таких рассуждений и подчеркнули, что «в стране разучились вкалывать».