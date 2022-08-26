«Челябинский Хатико» встретился со своими хозяевами

Неизвестная собака поселилась в аэропорту Челябинска. Сотрудники прозвали ее Хатико, так как думали, что животное бросил хозяин. Оказалось, что это не так. Об этом сообщило издание Life.

Пес прославился в интернете, и многие пользователи ужасно возмущались нерадивому владельцу, который улетел без питомца. Позже выяснилось, что собаку никто не бросал.

Она сама убежала из дома месяц назад, и хозяева все это время разыскивали ее. Они живут неподалеку от аэропорта. В итоге им удалось забрать животное. Пес, которого, как оказалось, зовут Бим, овернулся домой.