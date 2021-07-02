Челябинский губернатор проверил дороги для велосипедистов

Глава Челябинской области Алексей Текслер на своей странице в Instagram рассказал, что решил проверить удобство дорог для велосипедистов и приехал на работу на велосипеде. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Текслер признался, что изучил рейтинг лучших городов-миллионников для велосипедистов и обнаружил, что Челябинск находится в середине списка. По его словам, ситуацию надо менять, поскольку велосипед все больше становится транспортным средством, а не развлечением.

«Нужно больше велодорожек. <…> Следует значительно увеличить число муниципальных велопарковок. <…> Постоянно работать над удобными съездами и занижением бордюрного камня. <…> Нужна полноценная муниципальная программа по развитию велосети», — перечислил основные задачи руководитель региона.