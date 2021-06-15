Челябинский губернатор предложил дать выходной привившимся от коронавируса
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер счел правильным дать оплачиваемый выходной тем, кто привился от коронавируса. Об этом сообщил сайт kp.ru.
«Понятно, что такое решение может принять работодатель, а за бюджетные муниципальные структуры это решение можем принять мы», — обозначил глава региона.
По его словам, некоторые люди переживают из-за того, что первый день после прививки может оказаться сложным. Поэтому, по мнению Текслер, им надо дать возможность побыть дома. Он порекомендовал всем работодателям сделать такой день оплачиваемым выходным.