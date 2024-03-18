Общество 18 марта 2024, 14:39 Челябинский гидрометцентр предупредил о ночных заморозках и гололедице

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Синоптики составили прогноз погоды для Челябинской области на ближайшие дни. Ожидается потепление до +8 градусов, однако в некоторых районах зима не отступает, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Так, с 19 по 21 марта ночная температура воздуха на Южном Урале может достигнуть отметки -15…-20 градусов. Кроме того, существует вероятность небольшого снегопада и образования гололедицы на отдельных участках.

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В административном центре столбики термометров не опустятся ниже -12 градусов. Порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду.