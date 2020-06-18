Челябинский депутат застрял на личной яхте в Тихом океане

Горнов отправился в морское путешествие на личной яхте «Челябинск» в конце 2019 года. Он хотел повторить путь экспедиции Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева из Новой Зеландии во французскую Полинезию, чтобы приурочить путешествие к 200-летию кругосветного похода российских моряков.

Однако 28 мая на яхте Горнова сломался мотор, судно остановилось практически посреди Тихого океана. Депутат и его экипаж ждут доставку запчастей для мотора.

Попасть на землю Горнов не может, поскольку сейчас получить визы в Новую Каледонию очень трудно из-за пандемии коронавируса.