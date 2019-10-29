Челябинский чиновник посчитал напрасным сокращение количества моногородов в стране

Программа развития моногородов не получила поддержки в правительстве Подробнее

По мнению чиновника, надо не сокращать программу поддержки моногородов, а наоборот, расширять, так как существующие меры очень хорошо работают, и пересматривать перечень моногородов было бы напрасно.

«Имея статус моногорода, у нас есть определенные вещи, по которым можно работать и привлечь дополнительное финансирование в наш город», — заметил Тонких.

Уточняется, что Минэкономразвития пересмотрит в следующем году перечень российских моногородов и сократит их число с 321 до 170. В итоге без финансирования останутся больше половины населенных пунктов с одним градообразующим предприятием.