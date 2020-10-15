Предприниматель из города Копейска в Челябинской области отобрал у детей из спортшколы инвентарь, который подарил несколько лет назад, пишет Telegram-канал Mash. Причиной якобы могли стать проигранные выборы в местное собрание депутатов.

Как пишет Mash, четыре года назад Николай Крюков подарил лыжной секции в Копейске станки для обработки лыж, шкафчики, сделал ремонт в раздевалке. Но теперь почти все это куда-то исчезло.

Издание Ura.ru со ссылкой на источники утверждает, что причиной таинственного исчезновения стали выборы, которые Крюков проиграл. Мужчина потратил около миллиона рублей на оснащение для юных спортсменов, а теперь решил забрать его назад. По словам источника Ura.ru, все потому, что он вложил в кампанию много денег, а теперь «пребывает в дурном настроении».

Как заявил сам Крюков изданию Mash, все было не совсем так. Якобы спортшкола не стала ставить на баланс все подаренное, хотя предприниматель часто просил.

«Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца. Теперь я вынужден сделать спортивный клуб по подготовке спортсменов-лыжников без привлечения муниципалитета», — заявил он.