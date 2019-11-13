Челябинский аэропорт стал мемом из-за надписи «Игорь». В воздушной гавани оценили юмор

Сами того не ожидая, нерасторопные челябинские рабочие запустили новую волну мемов в Сети. Аэропорт назвали в честь физика-ядерщика Игоря Курчатова, но фамилию установили не сразу. Фото с «Игорем» в итоге превратилось в мем. В самой воздушной гавани «360» рассказали, как отреагировали на шутки.

Как объяснил «360» сотрудник PR-службы аэропорта Сергей Куклев, рабочие установили имя 10 ноября. Снимки были сделаны в тот же день.

«Фамилия Курчатов появилась сегодня ночью <…> Еще не все доделали, еще много чего доделать нужно будет. Будет не только имя и фамилия, но еще изображение», — сказал Куклев.

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Он отметил, что монтаж занимает много времени, так как у терминала большие размеры.

«Это не как наклеить наклейку на холодильник. Это более длительный процесс», — добавил представитель аэропорта.

По словам Куклева, руководство воздушной гавани вряд ли видело шутки в Сети.

«Я не думаю, что руководство аэропорта тратит время на рассматривание мемов в интернете <…> Мне очень понравилось. Я считаю, что все было по-доброму, все было весело. Больше того, фотографию разместил я», — признался он и подчеркнул, что все работы будут закончены в ближайшие две недели.

Международному аэропорту Челябинска официально присвоили имя Игоря Курчатова, после чего сотрудники начали монтаж новых вывесок. Сначала на здании установили имя «Игорь», а фамилию советского ученого повесили только спустя три дня. За это время фотографии терминала собрали огромное количество шуток в социальных сетях.

Один из пользователей сразу напомнил обычную историю с заказом такси из аэропорта. Теперь на вопрос диспетчера: «Откуда вас забрать?» можно двусмысленно отвечать: «От Игоря».

Многие комментаторы вспомнили мем из известной сценки «Уральских пельменей». Юморист Андрей Рожков в образе бабушки несколько раз протяжно повторят имя Игорь.

Источник фото: vk.com/cheliabinsknetip

Кому-то на ум пришел российский музыкант Игорь Николаев. Мужчина выложил кадр аэропорта с изображением исполнителя, на что ему предложили «выпить за любовь».

Источник фото: vk.com/kpchel

Новый дизайн терминала даже сравнили со степлером.

Источник фото: vk.com/chelblog

Сам баннер с именем тоже не обошли стороной. Изобретательные комментаторы стерли мягкий знак на фотографии, добавили пару букв и вот, что получилось.

Источник фото: телеканал «360»

Затем юзеры предложили «пристрелить» дизайнера, но большинство написало, что аэропорт «крутой», «красивый» и «пусть останется так», имея в виду имя физика.