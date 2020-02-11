Челябинских медиков предупредили об урезании зарплат. Минздрав подключился к ситуации

Врачей предупредили, что уже с 1 марта они будут получать меньше. Ситуацию разобрали на балансовой комиссии минздрава. В итоге чиновники пришли к выводу, что поликлиника халатно вела административно-хозяйственную деятельность. Иными словами, неправильно считала деньги.

В минздраве сравнили доходы поликлиники от обслуживания пациентов по полисам ОМС за два периода: январь 2019 и январь 2020 года. Оказалось, что в 2020 году врачи заработали больше: 21,7 миллиона рублей против 21,1 миллиона в 2019 году. Значит, медики просто не смогли верно распорядиться полученной прибылью, сделали вывод чиновники.

«С начала года значительно увеличились тарифы и на оплату неотложной помощи, и почти в два раза за профилактические осмотры, диспансеризацию. Если раньше поликлиники получали средства за уже прикрепленное население, то сегодня им необходимо охватить как можно больше людей, ведь каждый человек — это дополнительные средства», — разъяснили в Минздраве.

Как считают в областном правительстве, тем самым у врачей появилась дополнительная мотивация, чтобы охватить своими услугами как можно больше населения. Ну, а зарплаты у них останутся пока прежними: у губернатора нашли средства, чтобы помочь поликлинике. Сумма помощи не разглашается.