Челябинские врачи стали «охотниками за привидениями»
В Челябинской области врачи станции скорой помощи города Коркино решили необычно отметить День медика. Они стилизовали фотосессию под охотников за привидениями и «ловили» коронавирус. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
По данным информагентства, у врачей вместо шприцов и лекарств был протонный ранец, а свою машину они стилизовали под авто охотников за привидениями. Снимки были сделаны на территории заброшенной постройки.
«Сегодня врачи — это супергерои нашего времени. Они, не жалея себя, спасают наши жизни. Спасибо вам за это», — поблагодарили медиков в соцсетях.