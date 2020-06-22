Челябинские врачи стали «охотниками за привидениями»

По данным информагентства, у врачей вместо шприцов и лекарств был протонный ранец, а свою машину они стилизовали под авто охотников за привидениями. Снимки были сделаны на территории заброшенной постройки.

«Сегодня врачи — это супергерои нашего времени. Они, не жалея себя, спасают наши жизни. Спасибо вам за это», — поблагодарили медиков в соцсетях.