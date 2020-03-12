Челябинские врачи не попали в Бразилию из-за коронавируса

По данным информагентства, делегация медиков из Челябинской области должна была вылететь 15 марта и через Рим, Париж и Амстердам добраться до Бразилии. Однако по мере распространения коронавируса города начали закрываться один за другим.

«В итоге на следующий день после того, как ВОЗ объявила пандемию, решено было отменить поездку», — рассказал руководитель областного онкодиспансера Андрей Важенин.