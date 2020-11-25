Челябинские врачи достали из желудка студентки один грамм мефедрона
В Челябинске местные правоохранители задержали 22-летнюю девушку, у которой врачи извлекли из желудка сверток с одним граммом мефедрона. Подробностями поделился Life.
По данным издания, девушка проглотила сверток с наркотиками, когда полицейские остановили такси, в котором она ехала. После того, как стражи правопорядка отпустили авто, челябинке пришлось обратиться за помощью к медикам, чтобы достать заначку.
Когда врачи извлеки из желудка девушки сверток, она попыталась отобрать его, но у нее ничего не вышло, и она сбежала. Медики вызвали полицейских, и беглянку поймали. Ее оштрафовали на 5000 рублей и поставили на учет у нарколога.