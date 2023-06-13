Общество 13 июня 2023, 13:45 Челябинские водоемы обмелели из-за аномальной жары и засухи

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В Челябинске зафиксировали рекордную за всю историю метеонаблюдений засуху, которая стала причиной обмеления водоемов. Об этом сообщили на сайте телеканала ОТР.

Сейчас без воды остались жители пяти микрорайонов города. Наиболее сложная ситуация наблюдается на Шершневском водохранилище и областных озерах Касарги, Увильды, Смолино, которые мелеют из-за засухи.

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Отмечается, что положение в регионе усложняется нерациональным потреблением водоресурсов — это не дает водоемам восстановиться.