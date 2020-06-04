Челябинские вахтовики попали в ДТП в ХМАО

Стало известно, что в пострадавшем автобусе ехали челябинские вахтовики. Всех семерых пострадавших доставили в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска.

Глава региона взял ситуацию с пострадавшими под личный контроль.

«По поручению главы региона первый замгубернатора Ирина Гехт и Минздрав области поддерживают связь с медицинскими службами Югры. По оперативной информации, жителям области оказывается необходимая медпомощь», — заявили в пресс-службе.

Автобус ехал из Сургута, но на 237 километре трассы Лянтор — Карымкары перевернулся. По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло колесо. Санавиация эвакуировала пострадавших.