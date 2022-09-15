Челябинские спасатели отправили коллегам с Донбасса 5 тонн оборудования | 360°

Общество 15 сентября 2022, 07:34 Поделиться Telegram

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Viber Челябинские спасатели отправили коллегам с Донбасса 5 тонн оборудования МЧС Челябинской области собрало 5 тонн гумпомощи для спасателей Донбасса

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Спасатели Ясиноватой получили оборудование от челябинских коллег. Штурмовые лестницы, пожарные рукава и фонари привезут также в Волноваху. Уральские огнеборцы отправили больше пяти тонн гумпомощи, сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.

«Мы понимаем, что сейчас там очень сложно. Решили собрать средства для закупки пожарно-технического вооружения, чтобы в качестве гуманитарной помощи отправить нашим братьям-огнеборцам», — объяснил помощник начальника караула второй пожарно-спасательной части Никита Антонов.

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Спасатели и ветераны МЧС устроили акцию «Помощь пожарным Донбасса» и собрали пожертвования. Денег хватило на закупку 5,5 тонны оборудования. Уральцы отправили лестницы, пожарные рукава, лафетные стволы для тушения больших очагов возгорания, световые башни, аварийно-спасательные инструменты, фонари и другие нужные в работе вещи.

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Часть партии уже доставили в Ясиноватую на территории Донецкой Народной Республики. Также оборудование привезут в Волноваху.

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