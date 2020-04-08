    08 апреля 2020, 14:13

    Челябинские школьники, не имеющие доступа к интернету, будут учиться по телефону

    Дарья Морозова

    Несколько сотен школьников Челябинской области не могут выйти в интернет. В таких случаях учителя будут проводить дистанционное обучение по телефону. Об этом сообщил сайт Ura.ru.

    По словам министра образования региона Александра Кузнецова, «как правило, такие школьники живут в отдаленных территориях, где нет интернета, и поэтому гаджеты не нужны».

    «Решить быстро вопрос с интернетом мы сейчас не можем. С такими школьниками учителя будут держать связь по телефону», — уточнил он.