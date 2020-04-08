Челябинские школьники, не имеющие доступа к интернету, будут учиться по телефону

По словам министра образования региона Александра Кузнецова, «как правило, такие школьники живут в отдаленных территориях, где нет интернета, и поэтому гаджеты не нужны».

«Решить быстро вопрос с интернетом мы сейчас не можем. С такими школьниками учителя будут держать связь по телефону», — уточнил он.