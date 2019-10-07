Челябинские панки починили детскую горку. Власти ее проверят

Власти Челябинска проверят детскую горку, которую ранее по собственной инициативе отремонтировали местные панки. Неформалам для ремонта понадобились сутки. Власти заявили, что о проблеме не слышали.

По словам местных жителей, они ранее обращались в администрацию района с просьбой отремонтировать единственную горку в округе, на которой катается уже второе, а то и третье поколение местной детворы. Доски за это время сгнили и горка пришла в аварийное состояние, сообщил местный новостной сайт «Пчела».

Узнав о проблеме, на помощь детворе пришли неформалы. Южноуральские панки сбросились по копейке, на общие деньги купили необходимые материалы, взяли инструменты и бросились трудовым тимуровским десантом в один из дворов по улице Островского в Челябинске. Ремонт занял считаные часы, о чем и сообщил паблик «Типичный Челябинск».

Глава Курчатовского района Сергей Антипов позже заверил, что в администрацию не поступало обращений жителей по поводу благоустройства двора, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва». Да и вообще, трудно уследить за всем хозяйством: в ведении администрации 450 дворов.

«Панки починили во дворе горку? Молодцы. Мы, наверное, поедем посмотрим, но обращения в районную администрацию у нас не было. Что там панки что-то там чинили — у меня нет такой информации. Общественного резонанса нет», — добавил глава района.